Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Walter Mazzarri yönetimindeki Napoli, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 2-1 mağlup etmişti.
Lazio ise kendi evinde Lecce'yi 1-0'lık skorla geçmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
- Özel, Büyükerşen'e böyle veda etti
- Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- 'Kılıçdaroğlu'ndan İlgezdi'ye telefon' iddiası
- İzmir'de İmamoğlu'nu hedef aldı
- Açıklama geldi
- Herkes kaçıyor
- ‘Cem Karaca'nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı!
- Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!