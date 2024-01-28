Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:14
Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Walter Mazzarri yönetimindeki Napoli, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LAZİO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Napoli, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 2-1 mağlup etmişti.

Lazio ise kendi evinde Lecce'yi 1-0'lık skorla geçmişti.


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