Lazio taraftarından Almanya'da faşizm sloganları!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 07:51

Güncelleme: 06.03.2024 - 07:53

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Lazio ile Bayern Münih arasında bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde Münih kentine giden bir grup İtalyan taraftar, dün akşam Nazi lideri Adolf Hitler'in bir dönem konuşmalarını yaptığı Hofbrauhaus birahanesine giderek burada faşizm yanlısı sloganlar attı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı taraftarların "Duce" unvanıyla anılan Hitler'in müttefiki İtalyan faşist lider Benito Mussolini'ye yönelik "Duce-Duce" şeklinde slogan attığı, faşist döneme ilişkin marşlar söylediği ve bazısının da bu sırada sağ el havada olacak şekilde "Roma selamı" olarak da bilinen faşist selamı verdiği kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının, Alman DPA ajansına dayandırdığı haberinde, Münih Emniyeti’nin söz konusu görüntülere ilişkin bir inceleme ve soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Roma Belediyesi Spor İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato da yaptığı açıklamada, "Lazio taraftarlarının 'Duce' şeklinde tezahürat yaptığı ve Roma selamı (faşist selamı) verdiğine dair görüntüler utanç verici. Amasız ve fakatsız bu dolaşan görüntüleri kınıyorum. Bu şeyler bizi temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın faşist dönemine sempatisini gizlemeyen bazı Laziolu taraftarlar, 14 Şubat'ta Roma'da oynanan ve takımları Lazio'nun Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçta da "Kıskandığımız tek şey birahaneniz" yazılı pankart açarak, söz konusu lokale göndermede bulunmuştu.