Resmen açıklandı: Lazio'dan Maurizio Sarri kararı!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile yolların ayrıldığını duyurdu.
İtalya Serie A'da son oynadığı Udinese karşılaşmasında şok bir mağlubiyet alan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri dönemi sona erdi.
İtalyan kulübü, Maurizio Sarri'nin teknik direktör görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.
TUDOR'UN ADI ANILIYOR
Lazio, teknik direktörlük görevinin Giovanni Martusciello'ya emanet edildiğini de açıklamaya ekledi.
İtalyan devinin teknik direktörlük için en büyük adayının ise bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor olduğu da iddia ediliyor.
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