Lazio, Torino deplasmanından galibiyetle döndü!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:34

Güncelleme: 29.09.2024 - 15:34

İtalya Serie A 6. hafta maçında Lazio, Torino ile karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren goller 8, 60 ve 89. dakikalarda sırasıyla Matteo Guendouzi, Boulaye Dia ve Tijjani Noslin'den geldi.

Torino'nun golleri 67. dakikada Che Adams ve 90+2'de Saul Coco'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Lazio, Avrupa Ligi müsabakası öncesi zorlu bir deplasmanda galibiyet alarak moral depolamış oldu.

Eski Hataysporlu Fisayo Dele-Bashiru, yedek kulübesinde maçı tamamladı.

Emirhan İlkhan, sakatlığı sebebiyle kadroya giremedi.

Bu galibiyetle birlikte Lazio, ligdeki puanını 10'a çıkarırken Torino 11 puanda kaldı.

Lazio, bir sonraki maçında Avrupa Ligi 2. hafta maçında Nice'yi evinde ağırlayacak.

Torino, bir sonraki maçında Inter deplasmanına gidecek.