Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:55

Güncelleme: 11.03.2024 - 09:55

İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.



LAZİO - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'a 1-0 mağlup olmuştu.

Udinese ise konuk ettiği Salernitana ile 1-1 berabere kalmıştı.