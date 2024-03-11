Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında kendi sahasında Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LAZİO - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'a 1-0 mağlup olmuştu.
Udinese ise konuk ettiği Salernitana ile 1-1 berabere kalmıştı.
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