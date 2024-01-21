Lecce - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimilano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
LECCE - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LECCE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 3-0 mağlup etmişti.
Lecce ise Lazio deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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