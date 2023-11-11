Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:18
Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

LECCE - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Via Del Mare Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

LECCE - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Udinese'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Lecce ise Roma deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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