Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Roberto D'Aversa'nın ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
LECCE - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Via Del Mare Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
LECCE - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Udinese'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Lecce ise Roma deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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