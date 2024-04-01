Lecce - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 30. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:45
Lecce - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.

LECCE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

LECCE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lecce, ligde oynadığı son maçta sahasında Hellas Verona'ya 1-0 mağlup olmuştu. 

Roma ise Fiorentina deplasmanından 2-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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