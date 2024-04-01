Lecce - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 30. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
LECCE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
LECCE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lecce, ligde oynadığı son maçta sahasında Hellas Verona'ya 1-0 mağlup olmuştu.
Roma ise Fiorentina deplasmanından 2-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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