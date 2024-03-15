Roma mağlubiyete rağmen çeyrek finalde!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Roma, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Brighton'a 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:36
Roma mağlubiyete rağmen çeyrek finalde!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Brighton ile Roma karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan maçı Brighton 1-0 kazandı. 

Brighton'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Danny Welbeck kaydetti. 

İlk maçı sahasında 4-0 kazanan Roma, bu sonuca rağmen toplam skorda rakibine 4-1 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. 

Roma'nın rakibi, cuma günü saat 15:00'te gerçekleştirilecek kurada belli olacak.


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