Lecce - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:30
Lecce - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Luca Gotti yönetimindeki Lecce, kendi sahasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

LECCE - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Via del Mare Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

LECCE - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lecce ligde oynadığı son maçta Cagliari deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Napoli ile 1-1 berabere kalmıştı.


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