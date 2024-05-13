Lecce - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:30

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:30

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Luca Gotti yönetimindeki Lecce, kendi sahasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

LECCE - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Via del Mare Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

LECCE - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lecce ligde oynadığı son maçta Cagliari deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Napoli ile 1-1 berabere kalmıştı.