Lecce - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Udinese, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Luca Gotti yönetimindeki Lecce, kendi sahasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
LECCE - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?
Via del Mare Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
LECCE - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lecce ligde oynadığı son maçta Cagliari deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Udinese ise kendi sahasında ağırladığı Napoli ile 1-1 berabere kalmıştı.
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