Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Leeds United, kendi evinde Chelsea'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 10:45
Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de üçüncü hafta, zorlu mücadelelerle devam edecek.

Leeds United, kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Elland Road Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Leeds United, ligde geçemn hafta Southampton deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılmıştı.

Chelsea ise Thomas Tuchel ile Antonio Conte'nin damga vurduğu karşılaşmayı 2-2 beraberlikle sonuçlandırmıştı.


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