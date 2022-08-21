Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Leeds United, kendi evinde Chelsea'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de üçüncü hafta, zorlu mücadelelerle devam edecek.
Leeds United, kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Elland Road Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Leeds United, ligde geçemn hafta Southampton deplasmanından 2-2'lik skorla ayrılmıştı.
Chelsea ise Thomas Tuchel ile Antonio Conte'nin damga vurduğu karşılaşmayı 2-2 beraberlikle sonuçlandırmıştı.
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