Leeds United, Fransız forvet Georginio Rutter'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya Bundesliga'nın Hoffenheim takımından Georginio Rutter'i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 09:01
Leeds United, Fransız forvet Georginio Rutter'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Hoffenheim takımından Fransız futbolcu Georginio Rutter'i kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, 20 yaşındaki forvet ile 5,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin, kulübe ait bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği belirtilirken, mali detaylara yer verilmedi. İngiltere basınında, Leeds United'ın transfer için bonuslar dahil 35,5 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Fransa'da Rennes'in altyapısında yetişen Rutter, 2021'de Hoffenheim'a transfer oldu. Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan genç futbolcu, Hoffenheim'da 64 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.


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