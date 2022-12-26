Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:11
Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Leicester City ile Newcastle United karşılaşıyor.

LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Newcastle United maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de King Power Stadium'da oynanacak. 

LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Leicester City - Newcastle United maçı beIN SPORTS 3'te canlı yayımlanacak.


Leicester City Newcastle United İngiltere Premier Lig

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