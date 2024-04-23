Leicester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 38. haftasında kendi sahasında Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İngiltere Championship'te 38. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, kendi sahasında Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.
LEİCESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LEİCESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Madley'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Leicester City ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etmişti.
Southampton ise Cardiff City deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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