Leicester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Championship'in 38. haftasında kendi sahasında Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:35
Leicester City - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Championship'te 38. hafta heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Maresca yönetimindeki Leicester City, kendi sahasında Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.

LEİCESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LEİCESTER CİTY - SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Madley'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Leicester City ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etmişti.

Southampton ise Cardiff City deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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