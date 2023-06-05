Leicester City'de 7 oyuncu ile yollar ayrıldı
İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, sezon sonunda yollarını ayırdığı 7 oyuncuyu duyurdu.
Leicester City'den yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren Çağlar Söyüncü, Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile kontrat yenilenmeyeceği belirtildi.
Bu sezon Premier Lig'den küme düşen İngiltere temsilcisinde Hamza Choudhury'nun kontratındaki bir yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı, kaptan Jonny Evans ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılacağı ifade edildi.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
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