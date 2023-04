Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Rodgers, Leicester'da 4 yıldır görev yapıyordu.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.