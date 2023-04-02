Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 16:27
Leicester City'de Brendan Rodgers dönemi sona erdi
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Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Rodgers, Leicester'da 4 yıldır görev yapıyordu.


Brendan Rodgers Leicester City İngiltere Premier Lig

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