Leicester City'den Oliver Skipp takviyesi: Maliyeti belli oldu!
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Tottenham forması giyen İngiliz oyuncu Oliver Skipp'i renklerine bağladığını açıkladı.
Geçen sezon İngiltere Championship'te 97 puanla şampiyon olan Leicester City, Premier Lig'e iyi başlamak istiyor.
Bu doğrultuda transferler yapan İngiliz ekibi, Tottenham'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Oliver Skipp'i 23.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
YENİ TRANSFERDEN İLK AÇIKLAMA
Transfer gerçekleştikten sonra kendisinden bahseden Skipp, şunları söyledi:
''Kendimi her zaman %100'ünü veren bir oyuncu olarak görüyorum ve takım için faydalı olabilecek özelliklere sahibim. Güçlü yönlerimden bazıları, oyunu iyi okumam, zeki olmam ve futbolu iyi analiz edebilmem."
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