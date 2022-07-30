Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RB Leipzig ile Bayern Münih, Almanya Süper Kupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21:30'da başlayacak.
Almanya'da TSİ 21.30'da başlayacak Süper Kupa karşılaşmasında, RB Leipzig ile Bayern Münih mücadele edecek.
Müsabaka, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve Tivibu Spor kanallarından naklen yayımlanacak.
Leipzig'in ilk kez katılacağı Süper Kupa maçında Bayern Münih ise 10. şampiyonluğu için sahne alacak.
Yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılığına rağmen Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Mathys Tel, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui transferleriyle gücüne güç katan Bayern Münih, Almanya'daki her organizasyonda olduğu gibi Süper Kupa'da da favori olarak sahaya çıkacak.
Kadronun önemli parçalarından Tyler Adams ve Nordi Mukiele ile yollarını ayıran Leipzig ise şu ana kadarki dikkati çeken tek transferi Xaver Schlager ile sezona giriş yapacak.
Video Haberler
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
- 'Hava balonu çalışanlarını' taşıyan minibüs kaza yaptı!
- TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ünlü ekonomistten kritik 'dolarda dalgalanma' açıklaması
- 'Akkuyu'da 1 hafta içinde ne oldu, iktidar açıklamalı'