Leipzig - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:55

Almanya'da TSİ 21.30'da başlayacak Süper Kupa karşılaşmasında, RB Leipzig ile Bayern Münih mücadele edecek.

Müsabaka, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ve Tivibu Spor kanallarından naklen yayımlanacak.

Leipzig'in ilk kez katılacağı Süper Kupa maçında Bayern Münih ise 10. şampiyonluğu için sahne alacak.

Yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin ayrılığına rağmen Matthijs de Ligt, Sadio Mane, Mathys Tel, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui transferleriyle gücüne güç katan Bayern Münih, Almanya'daki her organizasyonda olduğu gibi Süper Kupa'da da favori olarak sahaya çıkacak.

Kadronun önemli parçalarından Tyler Adams ve Nordi Mukiele ile yollarını ayıran Leipzig ise şu ana kadarki dikkati çeken tek transferi Xaver Schlager ile sezona giriş yapacak.