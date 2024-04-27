Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 12:31
Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

LEİPZİG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

LEİPZİG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Leipzig, ligde oynadığı son maçta Heindenheim deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

Borussia Dortmund ise sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı. 


Borussia Dortmund haberleri RB Leipzig haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund karşısında serisini sürdürdü
Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!

Adı Türk kulüpleriyle anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Salih Özcan kararı!
Borussia Dortmund öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi!

Borussia Dortmund öne geçtiği maçta beraberlikle yetindi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mükemmel koca olan 4 burç: Bu burçlar karısı için yaratılmış

Mükemmel koca olan 4 burç: Bu burçlar karısı için yaratılmış
Zam üstüne zam… Şarap fiyatları arttı

Zam üstüne zam… Şarap fiyatları arttı
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: Adana Demirspor'u yenerse...

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: Adana Demirspor'u yenerse...
Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları

Birlikte güçlenmek… İlişkilerdeki çatışmaların altında yatan 6 ana neden ve çözüm yolları
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Zehra Güneş'ten transfer kararı!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Zehra Güneş'ten transfer kararı!
Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti
Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası: 'Bence bir daha görmeyeceğiz'

Nihat Kahveci'den Süper Lig iddiası: 'Bence bir daha görmeyeceğiz'
Yıldız Tilbe ‘dişsiz’ halini paylaştı!

Yıldız Tilbe ‘dişsiz’ halini paylaştı!