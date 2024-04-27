Leipzig - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 31. hafta maçında deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Marco Rose'un ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
LEİPZİG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
LEİPZİG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Leipzig, ligde oynadığı son maçta Heindenheim deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mükemmel koca olan 4 burç
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi!
- Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KDV zammı
- İşte 'yeni müfredat' taslağı...
- Arda Güler ilk 11 çıktı ve golünü attı!
- Tekkede mürit mi yetiştiriyorsunuz?
- Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!