Leipzig, Marco Rose'un görevine son verdi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, teknik direktör Marco Rose ile yollarını ayırdı.

Leipzig, Marco Rose'un görevine son verdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 16:16

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktör Marco Rose ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eylül 2022'den beri takımın başında olan Rose ile yolların ayrıldığı belirtildi.

48 yaşındaki teknik adam, RB Leipzig'le 2022-2023 Almanya Kupası ve 2023-2024 Almanya Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

RB Leipzig, 27. hafta sonunda 42 puanla 6. sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in 23 puan gerisinde bulunuyor.

Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, şu anda Red Bull grubunda "global futbol direktörü" olarak çalışıyor.


Etiketler: #Marco Rose #RB Leipzig #jurgen klopp

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