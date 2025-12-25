Lemina'lı Gabon, Kamerun'a mağlup oldu!

Afrika Uluslar Ligi F grubu ilk maçında Kamerun, Gabon ile karşılaştı.

Adrar Stadyumu'nda oynanan maçı Kamerun 1-0 kazandı.

Kamerun'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Karl Etta Eyong kaydetti.

Gabon'da Galatasaraylı Lemina 33. dakikada oyuna dahil olurken, Amedsporlu Andre Biyogo Poko 72 dakika sahada kaldı. Esenler Eroksporlı Guelor Kanga ve Sivassporlu Aaron Appindangoye maçı yedek kulübesinde tamamladı. Kamerun'da RAMS Başakşehirli Olivier Kemen de maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Kamerun 3 puanda olurken, Gabon 0 puanda kaldı.

Gruptaki bir sonraki maçta Kamerun, Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Gabon ise Mozambik ile oynayacak.