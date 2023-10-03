Lens - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşılaşacak.
LENS - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LENS - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Arsenal, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup etmişti.
Lens ise deplasmanda karşılaştığı Sevilla ile 1-1 berabere kalmıştı.
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