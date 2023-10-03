Lens - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:39
Lens - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşılaşacak.

LENS - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LENS - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal, grupta oynadığı ilk maçta kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup etmişti.

Lens ise deplasmanda karşılaştığı Sevilla ile 1-1 berabere kalmıştı.


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