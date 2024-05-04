Lens sahasında Lorient'i rahat geçti

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lens ağırladığı Lorient'i 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:30
Lens sahasında Lorient'i rahat geçti
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1, 32. hafta karşılaşmasında Lens ile Lorient karşı karşıya geldi. Lens Estadio Bollaert-Delelis'te konuk ettiği Lorient'i 2-0 mağlup etti.

Lens'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Elye Wahi ve 81. dakikada David Pereira da Costa kaydetti.

Lens bu galibiyetle puanını 49'a yükseltirken, Lorient ise 26 puanda kaldı.

Lens bir sonraki karşılaşmasında Rennes deplasmanına giderken, Lorient de deplasmanına Marsilya ile karşılaşacak.


Lens haberleri Lorient haberleri Ligue 1 haberleri

İlgili Haberler

Nice, Lens deplasmanından 3 puanla döndü!

Nice, Lens deplasmanından 3 puanla döndü!
Lens, Brest'i yendi; PSG'ye gün doğdu

Lens, Brest'i yendi; PSG'ye gün doğdu
Lens, Nantes deplasmanından galibiyetle ayrıldı!

Lens, Nantes deplasmanından galibiyetle ayrıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gonca Vuslateri bebeğini kucağına aldı

Gonca Vuslateri bebeğini kucağına aldı
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor

Beşiktaş 90+7'de kazanmasını bildi... Beşiktaş 3-2 Çaykur Rizespor
İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu

İstanbul Ümraniye’de dehşet anları: İETT şoförü kurşun yağmuruna tutuldu
İnci Taneleri'nin yeni ismi ünlü oyuncunun kardeşi oldu

İnci Taneleri'nin yeni ismi ünlü oyuncunun kardeşi oldu
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?
Sertab Erener ile Sezen Aksu boyacı oldu: Erener'in paylaşıma düştüğü nota çok sayıda yanıt geldi

Sertab Erener ile Sezen Aksu boyacı oldu: Erener'in paylaşıma düştüğü nota çok sayıda yanıt geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı