L'Equipe: Tarihi kulüplerin korkulu rüyası! Galatasaray...

25 Şubat 2022 Cuma, 22:11

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Avrupa liglerinde bu sezon kendi liglerinde kötü günler geçiren tarihi ve köklü kulüplere dair bir haber yayımladı.

L'Equipe gazetesinde yer alan haberde; Fransa'da St Etienne ve Bordeaux gibi takımların yanı sıra Avrupa'nın diğer liglerindeki birçok tarihi kulübün bu sezon kendi liglerinde tehlike hattına yakın olduğu için büyük sıkıntılar yaşadığı yer aldı.

Söz konusu haberde İngiltere'den Everton, İtalya'dan Genoa, Almanya'dan M'Gladbach yer alırken, Türkiye'den ise Galatasaray'ın bu sezon ligde yaşadığı sıkıntıdan bahsedildi.

AVRUPA LİGİ'NDE RAKİP BARCELONA

İspanyol basınında Mundo Deportivo da temsilcimiz Galatasaray'ı değerlendirildi.

İspanyollar, Galatasaray hakkında "Ligde kötü dönem geçiriyor ama Avrupa kupalarında iyi iş çıkardılar. Zorlu bir grupta yenilgisiz lider oldular. Lige dönersek Domenec Torrent ve öğrencileri alt sıralardan uzaklaşmak için Çaykur Rizespor ve Konyaspor'la kritik maç oynayacak." şeklinde değerlendirdi.

TAKIMIN YILDIZI KEREM AKTÜRKOĞLU

Mundo Deportivo, "Galatasaray'da Muslera, Arda Turan, Inaki Pena, Feghouli, Babel ve Gomis gibi tanınan isimler olmasına rağmen şu anda takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu. Yetenekli kanat oyuncusu bu sezon golleriyle takımına ciddi katkı sağladı." ifadelerine yer verdi.