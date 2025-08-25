Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eren Elmalı'dan galibiyet açıklaması: 'Önemli olan kazanmaktı'

25.08.2025 00:07:00
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Eren Elmalı, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın milli sol beki Eren Elmalı, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri ve 2 gol kaydettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın galibiyetine vurgu yapan genç oyuncu, "Takıma katkı sağladığım için mutluyum. Önemli olan galip gelmekti. Gol yemeden devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR ROLDE OYNADIM"

Maçta alışık olmadığı bir bölgede görev aldığını dile getiren Eren Elmalı, "Bugün farklı bir rolde oynadım. Alışkın olduğum bir rol değil ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 3 gol çok değerli. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

