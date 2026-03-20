Leroy Sane'ye Dünya Kupası müjdesi!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Almanya'nın İsviçre ve Gana ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer aldı.

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, daha önce Sane için yaptığı açıklamada, "Sağ kanattan sık sık içeriye doğru kesen, onun profiline sahip çok fazla oyuncumuz yok. Sağlığı iyi giderse bizim için çok önemli bir oyuncu olabilir. Aramızda harika bir ilişki var ve Leroy bazı harika maçlar oynadı. Galatasaray'da iyi gidiyor. Dürüst olalım, sahada nihayetinde ne yapacağını yüz 100 bilemeyiz" demişti. Nagelsmann, bu sözlerinin ardından Sane'yi aday kadroya davet etti.

Alman basınından Bild, aday kadro açıklanmadan duyurduğu haberde, Nagelsmann'ın mart ayındaki İsviçre ve Gana ile oynayacağı maçların kadrosunun Dünya Kupası kadrosu olabileceğini duyurmuştu.

Bild'de yer alan haberde, Nagelsmann'ın, İsviçre ve Gana ile oynanacak maçların ardından aday kadroda çok fazla değişiklik yapmayı planlamadığı belirtilmişti.

Galatasaray'da zaman zaman istikrarsızlığı ile dikkat çeken 30 yaşındaki Sane, milli takımın hazırlık maçları ve sezonun geri kalanında göstereceği performansla Dünya Kupası'nda da yer almak istiyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.