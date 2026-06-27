Levent Mercan'dan İsmail Kartal açıklaması

Fenerbahçe forması giyen Levent Mercan, kulüp televizyonuna bir röportaj verdi.

İşte Levent Mercan'ın sözleri:

"Şu an çok iyiyiz. Başlayalı iki gün oldu. Takım içerisinde çok güzel bir enerji var. Sezon bittikten sonra tabii ki ailemle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldim. Herkes çok motive ve bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor. Bütün takım çok motive ve en iyi şekilde hazırlanıp gelmiş"

İSMAİL KARTAL YORUMU

"İsmail Hocamız inanılmaz motive. Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi. Bizim adımıza çok iyi bir sezon geçebilir."

TOPUK YAYLASI TESİSLERİ

"Ben burayı çok beğeniyorum. Burada inanılmaz bir ortam var. Sahalar çok yakın, havalar da çok güzel inşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol ve personel adına imkânlar çok iyi. Futbolcuların antrenmanı ve rahatlığı için burası çok güzel imkânlar sunuyor."

"HERKES ÇOK MOTİVE"

"Takım içerisinde çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. Birbirimizle burada en iyi şekilde vakit geçirmeye bakıyoruz."

"EN RAHAT SOL BEK"

"Benim için en rahat mevki şu an oynadığım sol bek. Ama tabii ki benim avantajım daha önce çok farklı pozisyonlarda oynamış olmam. Hem sol bek hem de başka pozisyonları değerlendirebiliyorum. Ama en rahat ettiğim pozisyon sol bek. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman hem ofansif hem de defansif olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her sene takımıma en iyi katkıyı nasıl verebilirim ona bakıyorum."

TAKIMDAKİ GENÇ OYUNCULAR

"Her genç oyuncu için sezon başı kampları çok önemli. Ben ve bizim takımdaki ağabeyler her zaman onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ağabeylik göstermek için saha içi ve saha dışı en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

MAÇ RUTİNİ

"Maç günleri her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Bunu rutin olarak söyleyebilirim ya da aktivasyon anlamında yemeği aynı saatlerde yapıyoruz. O tür rutinlerimiz var tabii ki. Bunların dışında ekstra bir rutinim yok."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Şu an yeni başladık. En önemlisi çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız."

TARAFTARA MESAJI

"Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsin. Taraftarlarımız hem Kadıköy hem de deplasmanlarda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi bizimle beraber olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız."