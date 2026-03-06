Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lewandowski'nin takımdan ayrılması bekleniyor... Barcelona'dan Victor Osimhen'e yakın takip!

Lewandowski'nin takımdan ayrılması bekleniyor... Barcelona'dan Victor Osimhen'e yakın takip!

6.03.2026 14:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Lewandowski'nin takımdan ayrılması bekleniyor... Barcelona'dan Victor Osimhen'e yakın takip!

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin yerine golcü arayan Barcelona'nın, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i adaylar arasına eklediği iddia edildi.

Barcelona, yeni sezonda kadrosunu bir golcü takviyesi ile güçlendirmek istiyor.

Katalan ekibinde sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

ANA HEDEF ALVAREZ

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, Lewandowski'nin yerine ana hedef olarak Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile ilgileniyor.

HARRY KANE

Katalan ekibinin golcü adaylarının listesinde Alvarez ile birlikte Bayern Münih'ten Harry Kane de yer alıyor ancak İngiliz golcünün Barcelona'ya transferi olası görünmüyor. Barcelona, 30 yaşının üstündeki bir oyuncu için 60-65 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis ödemek istemiyor.

OSIMHEN VE MARMOUSH

Barcelona'nın golcü transferi için uzun listesinde Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Manchester City'den Omar Marmoush da yer alıyor.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için geçtiğimiz günlerde Bayern Münih iddiası da gündeme gelmişti.

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #barcelona #victor osimhen

İlgili Haberler

Fransızlar duyurdu: Alman devinden Victor Osimhen'e kanca!
Fransızlar duyurdu: Alman devinden Victor Osimhen'e kanca! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi için İran bilinmezliği!
Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi için İran bilinmezliği! Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin, Nijerya'nın deplasmanda İran ile oynayacağı maç için bu ülkeye gitme ihtimalinin bulunması endişe yarattı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında bölgedeki birçok futbol organizasyonuna ara verilirken, 27 Mart'taki İran-Nijerya maçının akıbeti için henüz bir açıklama yapılmadı.
Victor Osimhen'den mutsuz olduğu iddialarına yanıt: 'Kimseyle problemim yok!'
Victor Osimhen'den mutsuz olduğu iddialarına yanıt: 'Kimseyle problemim yok!' Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.