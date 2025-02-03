Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:56

Güncelleme: 03.02.2025 - 22:56

İngiliz basınından Talk Sport'a göre Galatasaray ve Wolves 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Peki, Mario Lemina kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina kaç yaşında, nereli? Mario Lemina hangi mevkide oynuyor?

MARIO LEMINA KİMDİR?

Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi. Lemina, Fransa'daki gençlik kariyerine 7 yaşında yerel kulüp ES Nanterre'de başladı; ardından Rueil-Malmaison'da spor eğitimi aldı ve Colombes'da tamamladı. 15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı; daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.[2] 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmî bir maçta Lorient forması giydi. 26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı.

MARIO LEMINA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Lemina, Premier League kulübü Wolverhampton Wanderers ve Gabon milli takımında defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Gabonlu profesyonel futbolcudur.

MARIO LEMINA'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Fransa 20 yaş altı millî takımı kadrosunda yer aldı. Devamında Gabon millî futbol takımını seçti.