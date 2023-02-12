Ligue 1'de Nantes'a tek gol yetti
Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında kendi evinde konuk ettiği Lorient'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Antoine Kombouare'nin yönetimindeki Nantes ile Regis Le Bris'in ekibi Lorient karşı karşıya geldi.
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 1-0 kazanırken galibiyet golü, 66. dakikada Ludovic Blas'tan geldi.
MOSTAFA FORMA GİYDİ
Nantes'in sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı forvet Mostafa Mohamed, karşılaşmanın 62. dakikasında Andy Delort'un yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 28'e yükseltirken, Lorient 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Lens ile karşılaşırken, Lorient evinde Ajaccio'yu konuk edecek.
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