Ligue 1'de Lyon, Angers'i 5 golle geçti!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lyon, kendi sahasında ağırladığı Angers'i 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 00:00
Ligue 1'de Lyon, Angers'i 5 golle geçti!
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Ligue 1'de Lyon, sahasında Angers'i konuk etti. Ligin 6. haftasında oynanan müsabakayı Lyon 5-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 59. dakikada Toko Ekambi, 38. dakikada Alexandre Lacazette, 62. dakikada Castello Lukeba ve 88. dakikada Moussa Dembele kaydetti.

Bu sonucun ardından Lyon 13 puana yükseldi. Angers 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lyon, Lorient deplasmanına gidecek. Angers sahasında Montpellier'i konuk edecek.


Ligue 1 lyon Angers

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