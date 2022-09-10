Ligue 1'de PSG, Brest'i tek golle geçti!
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), kendi sahasında ağırladığı Brest'i 1-0 mağlup etti.
Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Brest ile karşılaştı.
Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi PSG 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Neymar kaydetti.
Brezilyalı süper yetenek attığı bu golle tüm organizasyonlarda skor katkısını 17'ye çıkardı (10 gol, 7 asist).
Brest'te bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani 70. dakikada kazanılan penaltı atışında kaleci Donnarumma'yı geçemedi.
Bu sonuçla PSG puanını 19'a çıkardı ve haftayı Lens'in 2 puan önünde lider tamamlamayı garantiledi. Brest ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSG, Lyon'a konuk olacak. Brest ise AC Ajaccio ile karşı karşıya gelecek.
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