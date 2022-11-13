Ligue 1'de Nantes ile Ajaccio yenişemedi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, kendi sahasında konuk ettiği Ajaccio ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 20:46
Ligue 1'de Nantes ile Ajaccio yenişemedi
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Ligue 1'in 15. haftasında Antoine Kombouare'nin ekibi Nantes ile Olivier Pantaloni'nin yönetimindeki Ajaccio karşı karşıya geldi.

Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Nantes'in golleri; 70. dakikada Ludovic Blas ve 89. dakikada Moses Simon'dan geldi.

MOHAMED'DEN ASİST

Ludovic Blas'ın golünde asist, Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed'in ayağından geldi. Konuk Ajaccio'nun golleri ise 57. dakikada penaltıdan Yucef Belaili ve 66. dakikada Romain Hamouma'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Nantes puanını 13'e yükseltirken, Ajaccio 12 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes deplasmanda Troyes'a konuk olurken, Ajaccio evinde Angers'i ağırlayacak.


Ligue 1 Nantes Ajaccio mostafa mohamed

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