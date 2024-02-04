Lille - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında kendi sahasında Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
LİLLE - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.
Lille, ligde oynadığı son maçta Montpellier deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Clermont ise kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.
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