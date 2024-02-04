Lille - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:50

Güncelleme: 04.02.2024 - 14:50

Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

LİLLE - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta Montpellier deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Clermont ise kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.