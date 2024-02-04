Lille - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında kendi sahasında Clermont ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:50
Lille - Clermont maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Pascal Gastien'in ekibi Clermont ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - CLERMONT MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

LİLLE - CLERMONT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Lille, ligde oynadığı son maçta Montpellier deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Clermont ise kendi sahasında ağırladığı RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalmıştı.


Yusuf Yazıcı haberleri lille haberleri Clermont haberleri Fransa Ligue 1 haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Kadro dışı kalmıştı: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gelişmesi

Kadro dışı kalmıştı: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür gelişmesi
Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon