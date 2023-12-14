Lille - Ki Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:09

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Magne Hoseth'in ekibi Ki Klaksvik ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - Kİ KLAKSVİK MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LİLLE - Kİ KLAKSVİK MAÇI HANGİ KANALDA?



Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Lille, grupta oynadığı son maçta Olimpia Ljubljana deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Ki Klaksvik ise kendi sahasında ağırladığı Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup olmuştu.