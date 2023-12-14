Lille - Ki Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Faroe Adaları ekibi Ki Klaksvik ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Magne Hoseth'in ekibi Ki Klaksvik ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - Kİ KLAKSVİK MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİLLE - Kİ KLAKSVİK MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Lille, grupta oynadığı son maçta Olimpia Ljubljana deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Ki Klaksvik ise kendi sahasında ağırladığı Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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