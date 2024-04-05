Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Akın Çelik
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:48
Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı sürüyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, sahasında Jean Louis Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

LILLE - MARSILYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LILLE - MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Bastien Dechepy'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.

Lille, oynadığı son karşılaşmada sahasında Lens'i 2-1 mağlup etmişti. 

Marsilya ise evinde PSG'ye 2-0 mağlup olmuştu. 


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