Lille - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lille, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 28. hafta heyecanı sürüyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, sahasında Jean Louis Gasset'in ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
LILLE - MARSILYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LILLE - MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.
Lille, oynadığı son karşılaşmada sahasında Lens'i 2-1 mağlup etmişti.
Marsilya ise evinde PSG'ye 2-0 mağlup olmuştu.
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