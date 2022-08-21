Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) üçüncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Ligue 1'in üçüncü haftasında heyecan devam ediyor.
Lille, kendi sahasında PSG'yi ağırlayacak.
Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier'in eski takımı Lille ile karşılaşacağı mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Lille, ligin ikinci haftasında Nantes deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
PSG ise kendi sahasında konuk ettiği Montpellier'i 5-2'lik skorla geçmişti.
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