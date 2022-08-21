Lille - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ağustos 2022 Pazar, 13:28

Ligue 1'in üçüncü haftasında heyecan devam ediyor.

Lille, kendi sahasında PSG'yi ağırlayacak.

Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier'in eski takımı Lille ile karşılaşacağı mücadele beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Lille, ligin ikinci haftasında Nantes deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

PSG ise kendi sahasında konuk ettiği Montpellier'i 5-2'lik skorla geçmişti.



