Lille - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında kendi sahasında RC Strasbourg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:49
Lille - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Patrick Vieira'nın ekibi RC Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

LİLLE - STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

LİLLE - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoît Millot'nun yöneteceği karşılaşma beIN Connect platformundan naklen yayımlanacak.

Lille ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 3-1 mağlup etmişti.

RC Strasbourg ise kendi sahasında ağırladığı Reims'i 3-1'lik skorla geçmişti.


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