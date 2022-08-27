Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajaccio'yu mağlup etti
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille, Ajaccio'ya konuk oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın gol attığı mücadelede Lille, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Lille, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın bir gol attığı maçta Ajaccio'yu 3-1 yendi.
Ajaccio kentindeki François Coty Stadı'nda oynanan müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Yusuf Yazıcı, 43. dakikada Jonathan Bamba ve 67. dakikada Tiago Djalo attı. Ev sahibi ekibin golü, 84. dakikada Cyrille Bayala'dan geldi.
Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki ilk golünü kaydetti.
Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı.
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