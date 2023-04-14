Lionel Messi'den transfer iddialarına yanıt

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, kulüpteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli futbolcu, transfer iddiaları hakkında, "Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 17:40
Lionel Messi'den transfer iddialarına yanıt
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Paris Saint Germain'in yıldız Lionel Messi, geleceği hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Arjantinli futbolcu, katıldığı bir reklam çekiminde geleceğiyle ilgili net bir karar vermediğini söyledi.

Lionel Messi

"TANRI NASIL İSTERSE ÖYLE OLACAK"

Messi yaptığı açıklamada, "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum" dedi.

Ayrıca, "Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak" ifadelerini kullandı.

ADI BİRÇOK KULÜP İLE ANILIYOR

Arjantinli yıldızın adı başta MLS ve Suudi Arabistan ekipleri olmak üzere birçok takımla anılıyor.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi, Fransız ekibiyle çıktığı 68 maçta 30 gol ve 33 asist yaptı.


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