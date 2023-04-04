Lionel Messi'den Paris Saint-Germain kararı
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin sezon sonunda Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılacağı iddia edildi.
Lionel Messi ile Paris Saint-Germain arasındaki birliktelik sona eriyor.
Fransız spor gazetesi L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre; Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, ayrılık kararı aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli efsane, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.
Lionel Messi
PSG'nin halihazırda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.
THIERRY HENRY: "BARÇA'YA DÖNMEK ZORUNDA"
Arjantinli futbolcunun Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, Messi'nin taraftarlar tarafından ıslıklanmasına ilişkin, "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız" dedi.
Lionel Messi ile Thierry Henry
Henry, "Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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