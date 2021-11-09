Lionel Messi'nin Eyfel Kulesi ile verdiği poz Türkiye'de gündem oldu

09 Kasım 2021 Salı, 11:30

Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü.

Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldı.

Sosyal medya paylaşımlarına Fındıklı Belediyesi de dahil oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi’ye ilçemizi ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Lionel Messi’ye ilçemizi ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/RXpHyMnZzO — Fındıklı Belediyesi (@findiklibel) November 9, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu akıma "Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi" notu ile katıldı.

Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi.#Messi



Çöpten elektrik üreteceğimiz Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olan Kemerburgaz Biyometanizasyon Tesisi yarın açılıyor. pic.twitter.com/9q21kXfUXq — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 8, 2021

İBB Sözcüsü Murat Ongun da esprili bir paylaşımda bulundu. Ongun, daha önce yaşanmış bir olaya göndermede bulunarak, "İBB AK Parti Grubunun dikkatine! Bu bir espridir. Lütfen daha önce olduğu gibi konuyu İBB Meclisi’ne taşımayın :)" dedi.

İBB AK Parti Grubunun dikkatine!



Bu bir espridir. Lütfen daha önce olduğu gibi konuyu İBB Meclisi’ne taşımayın :) pic.twitter.com/SFmHgGbK2c — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 8, 2021

NE OLMUŞTU?

AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi Twitter hesabından paylaşıp espri yapmasını meclis gündemine taşımıştı.

Montajın İBB tarafından yapıldığını zanneden Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" demişti.