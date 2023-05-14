Lionel Messi'nin ıslıklanmasına Christophe Galtier'den yanıt!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Ajaccio maçında ıslıklanan Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız teknik direktör, "Islıklar tabii ki üzüyor ama onu ayakta alkışlayanlar ıslıklayanların sesini çabucak örttü" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 09:30
Lionel Messi'nin ıslıklanmasına Christophe Galtier'den yanıt!
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PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Ajaccio'yla oynadıkları maçın ardından karşılaşmada ıslıklanan Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Fransız teknik direktör, maçta Messi'ye yapılan protestoların farkında olduğunu belirterek, "Islıkları ben de duydum ama alkışlayanlar daha baskındı. Leo oyuna çok odaklanmıştı ve takımına katkı sağlamak için büyük mücadele verdi. Islıklar tabii ki üzüyor ama onu ayakta alkışlayanlar ıslıklayanların sesini çabucak örttü" ifadelerini kullandı.

Christophe Galtier

NE OLMUŞTU?

Lionel Messi'nin teknik direktör Galtier ve sportif direktör Campos'tan izin almadan Suudi Arabistan'a gitmesi tepkilere yol açmıştı.

Bu olayın ardından Arjantinli yıldız, kulüp tarafından iki hafta kadro dışı bırakılma cezası almıştı.

PSG taraftarları, Messi'nin davranışı sonrası Arjantinli yıldızı protesto etmek için kulüp binasına giderek takımdan gönderilmesini istemişti.


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