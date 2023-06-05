Lionel Messi'nin yeni adresi belli oluyor

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:56

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:59

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den ayrılacağı açıklanan Lionel Messi'nin geleceği yavaş yavaş netlik kazanıyor.

SICAK GÖRÜŞME

İspanyol gazeteci Toni Juanmarti'nin haberine göre; Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın evinde Arjantinli oyuncunun transferi için görüşme yaptı.

Messi'nin babası toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Lionel Messi, Barça'ya dönmek istiyor. Ben de geri dönmesini çok isterim. Bakalım olabilir" ifadelerini kullandı.

LA LIGA'DAN İZİN

Haberde, mali sıkıntılar yaşayan Katalan devinin, transfer için La Liga'dan izin aldığı ifade edildi.

Daha önce Messi'nin Barcelona'ya dönmek istediği için MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri beklettiği ifade ediliyordu. Özellikle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yıldız oyuncuya yıllık 400 milyon Euro'dan fazla bir teklif verdiği ve beklemeye geçtiği açıklanmıştı.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.