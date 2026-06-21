Cumhuriyet Gazetesi Logo
Listenin ilk sırasında yer alıyor: Premier Lig devinden Victor Osimhen'e kanca

Listenin ilk sırasında yer alıyor: Premier Lig devinden Victor Osimhen'e kanca

21.06.2026 18:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Listenin ilk sırasında yer alıyor: Premier Lig devinden Victor Osimhen'e kanca

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'in transfer listesinin ilk sırasında yer aldığı iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray'da son iki sezonun şampiyonluklarında kilit rol oynayan Victor Osimhen, geleceğine dair net ifadelerle sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatmıştı.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'da çok mutluyum, burası bana cennet gibi geliyor. Türkiye'de ailem de ben de iyiyiz" sözleriyle ayrılık iddialarını geri plana itmişti.

Ancak Avrupa basını, yıldız forvetin peşini bırakmayan dev kulüplerin ilgisinin sürdüğünü yazmaya devam ediyor.

CARRICK'TEN ÖZEL TALİMAT

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; Manchester United, forvet hattını güçlendirmek için listenin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdı.

Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in özellikle Nijeryalı yıldızın transferini istediği ve bu doğrultuda yönetimden girişimlerin hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi. Önceki yaz büyük yatırımla kadroya katılan Benjamin Šesko'dan beklenen verimin alınamaması, United'ı yeni bir santrfor arayışına yöneltti.

GALATASARAY'DAN REKOR BEKLENTİ

Galatasaray cephesi ise Osimhen konusunda oldukça net bir tavır sergiliyor. Haberde sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncu için 150 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü, kulübün en değerli oyuncularından biri konumunda yer alıyor. Galatasaray, sezon başında Osimhen'i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla da Avrupa devlerinin ilgisini haklı çıkaran bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı formayı 33 maçta terleten Nijeryalı golcü, 22 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #galatasaray #manchester united #victor osimhen

İlgili Haberler

İtalyan basını duyurdu: Can Uzun transferinde Galatasaray'a dev rakip!
İtalyan basını duyurdu: Can Uzun transferinde Galatasaray'a dev rakip! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı anılan milli futbolcu Can Uzun hakkında İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!
Galatasaray'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret! Galatasaray MCT Technic yöneticileri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyarette bulundu.
Galatasaray ile anılıyordu: Real Madrid'den Camavinga kararı
Galatasaray ile anılıyordu: Real Madrid'den Camavinga kararı İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in adı Galatasaray ile de anılan Eduardo Camavinga ile yollarını ayırmak istediği ve bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.