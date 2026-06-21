Listenin ilk sırasında yer alıyor: Premier Lig devinden Victor Osimhen'e kanca

Galatasaray'da son iki sezonun şampiyonluklarında kilit rol oynayan Victor Osimhen, geleceğine dair net ifadelerle sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatmıştı.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'da çok mutluyum, burası bana cennet gibi geliyor. Türkiye'de ailem de ben de iyiyiz" sözleriyle ayrılık iddialarını geri plana itmişti.

Ancak Avrupa basını, yıldız forvetin peşini bırakmayan dev kulüplerin ilgisinin sürdüğünü yazmaya devam ediyor.

CARRICK'TEN ÖZEL TALİMAT

İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre; Manchester United, forvet hattını güçlendirmek için listenin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdı.

Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in özellikle Nijeryalı yıldızın transferini istediği ve bu doğrultuda yönetimden girişimlerin hızlandırılmasını talep ettiği belirtildi. Önceki yaz büyük yatırımla kadroya katılan Benjamin Šesko'dan beklenen verimin alınamaması, United'ı yeni bir santrfor arayışına yöneltti.

GALATASARAY'DAN REKOR BEKLENTİ

Galatasaray cephesi ise Osimhen konusunda oldukça net bir tavır sergiliyor. Haberde sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncu için 150 milyon Euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü, kulübün en değerli oyuncularından biri konumunda yer alıyor. Galatasaray, sezon başında Osimhen'i 75 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla da Avrupa devlerinin ilgisini haklı çıkaran bir grafik sergiledi. Sarı-kırmızılı formayı 33 maçta terleten Nijeryalı golcü, 22 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.