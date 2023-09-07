Litvanya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Litvanya, 2023 FIBA Dünya Kupası 5. lik play-off turu mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 09:29
Litvanya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filipinler, Endonezya ve Japonya ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor.

Kazys Maksvytis yönetimindeki Litvanya, 5. lik play-off turunda Jaka Lakovic'in ekibi Slovenya ile karşılaşacak.

LİTVANYA - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Filipinler'de bulunan Mall of Asia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

LİTVANYA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Litvanya, çeyrek finalde karşılaştığı Sırbistan'a 87-68 mağlup olmuştu.

Slovenya ise Kanada'ya 100-89 yenilerek 5.lik play-off turuna kalmıştı.


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Slovenya 2023 FIBA Dünya Kupası canlı Canlı yayın litvanya

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