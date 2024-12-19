Livakovic'in sakatlığının ardından... Eyüpspor maçı öncesi Fenerbahçe'de kaleci kararı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:45

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:45

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan sarı lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ANTRENMANDA YER ALDI

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaleci İrfan Can Eğribayat son antrenmanda da yer aldı. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dominik Livakovic'in yerine, Eyüpspor karşısında kale İrfan Can'a emanet edilecek.

Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalara başladı. Mert Hakan sakatlıktan yeni çıktığı ve antrenman eksiği olduğu için Eyüpspor maçının kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın müsabakada forma giyemeyecek.