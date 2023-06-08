Liverpool Alexis Mac Allister'ı resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 13:49
Liverpool Alexis Mac Allister'ı resmen duyurdu
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, daha önce anlaşmaya vardığı Arjantinli orta saha Alexis Mac Allister ile sözleşme imzaladığını açıkladı. 

Liverpool, 25 yaşındaki futbolcu için Brighton Hove Albion'a 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Alexis Mac Allister

"RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ"

Transfer sonrası açıklamada bulunan Arjantinli Mac Allister, "Liverpool'a transferimin hemen gerçekleşmesi ve sürecin uzamaması beni mutlu etti. Harika hissettiriyor. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi, burada olmak harika ve başlamak için sabırsızlanıyorum'' dedi.

Arjantinli yıldız bu sezon Brighton formasıyla 40 maçta 12 gol 3 asist kaydetti.


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