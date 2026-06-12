Liverpool'dan Giovanni van Bronckhorst kararı

Teknik direktörlük görevine Arne Slot'un yerine Andoni Iraola'yı getiren Liverpool'da ayrılıklar devam ediyor. Kırmızılar'da Slot'un teknik ekibinde yer alan Giovanni van Bronckhorst'la da vedalaşıldı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, Hollandalı antrenörün yanı sıra iki isimle daha yolların ayrıldığı duyuruldu ve birinci yardımcı antrenör Sipke Hulshoff ile baş fiziksel performans antrenörü Ruben Peeters'ın da görevlerinin sona erdiği belirtildi.

İngiliz kulübünün bildiriminde "Sipke, Ruben ve Gio'ya kulübe yaptıkları tüm çabalar ve katkılar için teşekkür eder ve gelecekleri için en iyisini dileriz" ifadelerine yer verildi.

Giovanni van Bronckhorst, 2024 yılında Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapmış ve TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı.