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Divock Origi'den emeklilik kararı: Liverpool'dan mesaj!

Divock Origi'den emeklilik kararı: Liverpool'dan mesaj!

8.06.2026 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Divock Origi'den emeklilik kararı: Liverpool'dan mesaj!

Son olarak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu Divock Origi, emeklilik kararı aldığını duyurdu.
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Liverpool'da oynadığı dönemde büyük dikkat çeken ve son olarak Milan forması giyen Divock Origi'den sürpriz bir karar geldi.

31 yaşındaki Origi, futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

ORIGI'DEN VEDA

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Origi, şu sözleri kullandı:

"Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim.

En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum.

Parlamama yardım eden dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara: Birlikte yarattığımız her unutulmaz an, her gol, tarihe geçen her an sonsuza dek bizim olacak.

Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz.

Aileme ve bana en yakın olanlara... Sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum.

Bu yolculuğun devamı gelecek... Sevgilerimle."

LIVERPOOL'DAN ORIGI'YE VEDA

Origi'nin açıklamasının ardından Liverpool'dan da açıklama geldi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Divock Origi, futboldan emekli olduğunu açıkladı. Muhteşem kariyerin için tebrikler ve emekliliğin tadını çıkar" denildi.

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